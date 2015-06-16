Сегодня в районах проводится последний выпускной экзамен

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) проводит сегодня централизованные выпускные экзамены для учеников выпускных классов (9-х и 11-х) средних общеобразовательных учреждений, расположенных в ряде районов и городов республики, в том числе Ходжавенде, Имишли, Физули, Бейлагане, Ширване, Гаджигабуле, Сабирабаде, Билясуваре, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде и Масаллы.

Как сообщает Report, экзамен для учащихся 9-х классов начнется в 10:00, а 11-х классов - в 15:00. Учащиеся должны принести с собой на экзамен "пропускной экзаменационный лист" и оригинал удостоверения личности.

Напомним, что для проведения выпускных экзаменов для 9-х классов в указанных городах и районах выделены 66 экзаменационных центра. На экзамене планируется участие 21 171 учащихся 9-х классов (Ходжавенде - 74, Имишли - 1239, Физули - 715, Бейлагане - 1096, Ширване - 971, Гаджигабуле - 715, Сабирабаде - 2141, Билясуваре - 1330, Нефтчале - 854, Сальяне - 1505, Саатлы - 1008, Лянкяране - 2121, Астаре - 1226, Лерике - 715, Ярдымлы - 824, Джалилабаде - 2420, Масаллы - 2217).

Для проведения выпускных экзаменов для 11-х классов в указанных городах и районах выделены 66 экзаменационных центра. На экзамене планируется участие 18 113 учащихся 11-х классов (Ходжавенде - 46, Имишли - 1256, Физули - 711, Бейлагане - 938, Ширване - 751, Гаджигабуле - 695, Сабирабаде - 2054, Билясуваре - 1168, Нефтчале - 688, Сальяне - 1149, Саатлы - 760, Лянкяране - 1966, Астаре - 997, Лерике - 542, Ярдымлы - 830, Джалилабаде - 1858, Масаллы - 1704).

Экзамены будут контролировать 219 экзаменационных руководителей и 1798 учителей.