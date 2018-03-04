Сегодня в Баку проводится первый этап выпускных экзаменов для 9-х классов

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Баку. 4 марта. REPORT.AZ/Государственный Экзаменационный Центр проводит первый этап выпускных экзаменов для учащихся IX -ых классов общеобразовательных учреждений городов Баку и Ширвана, а также Нахчыванской Автономной Республики.

Report сообщает что, сегодня в общей сложности 36846 школьников сдают экзамены.

Экзамен начинается в 11:00.

Для проведения первого этапа выпускных экзаменов для школьников в отмеченных городах и районах выделено 80 экзаменационных центров.

На экзамене предусматривается участие 36846( 3082 от Ясамальского района, 4062 от Бинагадинского района, 1597 от Сабаильского района, 3581 от Хатаинского района, 2902 от Хазарского района, 2212 от Наримановского района, 2991 от Сураханинского района, 4784 от Сабунчинского района, 2287 от Насиминского района, 2100 от Гарадагского района, 2504 от Низаминского района, 367 от района Пираллахи, 3499 от Нахчыванской АР, 878 от города Ширван) учащихся 9-го класса.

Управлять экзаменом будут 240 руководителей экзамена и 2 942 педагога-контролера.