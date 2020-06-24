​Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

24 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на входе в здание будет измеряться температура участников экзаменов.

Отмечается, что в 19 городах и районах республики будут проведены:

* Выпускные экзамены для девятиклассников;

* Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников;

* Вступительные экзамены для выпускников текущего и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования;

* Для выпускников 9-го и 11-го классов нынешнего и предыдущих лет, проходивших обучение не на азербайджанском языке, будут проведены экзамены по азербайджанскому языку.

Учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (маски должны полностью закрывать нос, рот и подбородок). Снимать маску запрещено, она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45 пропуск в помещение будет прекращен.

Отметим, что в экзаменах ожидается участие 8 712 учащихся.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров № 208 от 19 июня 2020 года экзамены не будут проводиться 24 и 25 июня в городах и регионах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшерон, в связи с ужесточением карантинного режима. Экзамены здесь пройдут после окончания строгого карантинного режима.