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Сегодня в Азербайджане пройдут пробные экзамены в вузы

Сегодня в Азербайджане пройдут пробные экзамены в вузы Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет пробный экзамен по второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения.
Наука и образование
19 декабря 2021 г. 08:06
Сегодня в Азербайджане пройдут пробные экзамены в вузы

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет пробный экзамен по второму этапу вступительного экзамена в высшие учебные заведения.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, в соответствии с моделью II этапа вступительного экзамена на уровень бакалавриата высших учебных заведений в 2022 году участникам будут представлены тестовые задания по 3 экзаменационным предметам в каждой группе.

Поступающим предоставляется 30 тестовых заданий по каждому предмету: 22 из этих задач закрытые и 8 открытые.

Продолжительность экзамена - 3 часа (продолжительность дополнительного экзамена по географии - 1 час).

Они пройдут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Шеки, Мингячевире, Барде, Гейчае, Физули, Ширване, Хачмазе и Лянкяране. Дополнительный экзамен по географии состоится 26 декабря в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

В экзаменах примут участие 3 780 абитуриентов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün ali məktəblərə qəbul üzrə sınaq imtahanları keçiriləcək

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