Сегодня в Азербайджане отмечается "Торпаг чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается последний вторник праздника Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли ).

Сегодня в Азербайджане отмечается последний вторник праздника Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли ).

Как сообщает Report, в отличие от предыдущих вторников Новруза ("Су чершенбеси", "Од чершенбеси", "Йел чершенбеси"), последний в народе отмечают особенно торжественно.

Как и в предшествующие вторники, в этот вторник принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Существует поверье, что, прыгая через костер, человек оставляет в нем свои беды и разочарования. Тушить костер запрещается, он должен потухнуть сам. В последний вторник принято говорить только хорошие слова.

По древним народным обычаям, в этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, керосин. В домах зажигают свечи по числу членов семьи.

Также по поверьям последний вторник перед Новрузом нужно проводить у себя дома, чтобы в течение года человек не разлучался с родным очагом и родными на долгое время.

Весна вступит в Азербайджан 20 марта в 19:33.

Согласно постановлению Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год" 20, 21, 22, 23, 24 марта 2022 года приходятся на праздник Новруз. В соответствии с частью 5 статьи 105 Трудового кодекса АР, если выходные и нерабочие праздничные дни приходятся на одну и ту же дату, то выходной день переносится непосредственно на следующий за праздничным днем рабочий день: "Поскольку 20 марта приходится на воскресенье, 25 марта будет нерабочим днем. Так как 19, 26 и 27 марта также приходятся на выходные, в связи с праздником Новруз девять дней подряд будут нерабочими (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта)".