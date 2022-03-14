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Завтра в Азербайджане отмечается "Торпаг чершенбеси"

Завтра в Азербайджане отмечается "Торпаг чершенбеси" Завтра в Азербайджане отметят последний вторник праздника Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли ).
Наука и образование
14 марта 2022 г. 11:45
Завтра в Азербайджане отмечается Торпаг чершенбеси

Завтра в Азербайджане отметят последний вторник праздника Новруз - "Торпаг чершенбеси" (Вторник земли ).

Как сообщает Report, в отличие от предыдущих вторников Новруза ("Су чершенбеси", "Од чершенбеси", "Йел чершенбеси"), последний в народе отмечают особенно торжественно.

Как и в предшествующие вторники, в этот вторник принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Существует поверье, что, прыгая через костер, человек оставляет в нем свои беды и разочарования. Тушить костер запрещается, он должен потухнуть сам. В последний вторник принято говорить только хорошие слова.

По древним народным обычаям, в этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, керосин. В домах зажигают свечи по числу членов семьи.

Также по поверьям последний вторник перед Новрузом нужно проводить у себя дома, чтобы в течение года человек не разлучался с родным очагом и родными на долгое время.

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Версия на азербайджанском языке Sabah İlaxır çərşənbədir

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