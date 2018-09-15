Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний

© Report

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане День знаний.

Как сообщает Report, в новом учебном году впервые порог школы переступят 165 780 детей.

В рамках подготовки к новому учебному году продолжается ремонт и строительство общеобразовательных учебных заведений. На данный момент в различных регионах страны строят 34 новых школьных здания, в 22 школах производятся ремонтно-восстановительные работы. В 2018 году на территории республики сдадут в эксплуатацию 137 учебных заведений модульного типа. В целом, работы проводятся в 193 объектах, включая Баку и 54 района страны.

Отметим, что согласно подписанному министром образования Джейхуном Байрамов приказу "О проведении Дня знаний в 2018/2019 учебном году и первых днях учебного года", в 5-дневных школах и классах занятия начнутся 17 сентября, а в 6-дневных - 15 сентября.

Напомним, что в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, новый учебный год в стране начинается с 15 сентября и этот день отмечается как День знаний.