Сегодня в Азербайджане начинается отбор специальностей в вузы

Наука и образование
11 августа 2025 г. 09:48
C 11 по 19 августа в Азербайджане будет проходить отбор специальностей в вузы, в течение дня будет активировано "Электронное заявление абитуриента по выбору специальности".

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Абитуриенты могут обратиться в Центры консультирования абитуриентов, которые предоставляют бесплатные услуги в региональных филиалах ГЭЦ, Азербайджанском техническом университете, Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Западно-Каспийском университете, Азербайджанском университете, Бакинском университете бизнеса, Университете "Одлар Юрду", Сумгайытском государственном университете и Азербайджанской национальной консерватории.

Со списком Центров консультирования абитуриентов можно ознакомиться здесь.

