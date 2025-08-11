Сегодня в Азербайджане начинается отбор специальностей в вузы

C 11 по 19 августа в Азербайджане будет проходить отбор специальностей в вузы, в течение дня будет активировано "Электронное заявление абитуриента по выбору специальности".

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Абитуриенты могут обратиться в Центры консультирования абитуриентов , которые предоставляют бесплатные услуги в региональных филиалах ГЭЦ, Азербайджанском техническом университете, Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Западно-Каспийском университете, Азербайджанском университете, Бакинском университете бизнеса, Университете "Одлар Юрду", Сумгайытском государственном университете и Азербайджанской национальной консерватории.