Сегодня состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи

10 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет по I-IV группам специальностей, а также вступительный экзамен в колледжи на основе V группы специальностей на базе 11-летнего о

10 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет по I-IV группам специальностей, а также вступительный экзамен в колледжи на основе V группы специальностей на базе 11-летнего образования в городах и районах, где не применяется карантинный режим.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены пройдут в 41 городе и районе, где не внедрен ужесточенный карантинный режим - Агдаш, Гейчай, Газах, Гобустан, Гусар, Агстафа, Агсу, Кюрдамир, Габала, Шабран, Агдам, Бейлаган, Гедабек, Гаджигабул, Лерик, Сабирабад, Сальян, Товуз, Астара, Физули, Имишли, Нефтчала, Шамкир, Тертер, Ярдымлы, Исмаиллы, Гах, Уджар, Хызы, Загатала, Балакян, Огуз, Губа, Шамахи, Зардаб, Агджабади, Дашкесан, Ширван, Нафталан, Саатлы.

Так, на выпускных экзаменах ожидается участие 8 370 школьников (абитуриентов).

Учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (маски должны полностью закрывать нос, рот и подбородок). Снимать маску запрещено, она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзамена, то есть в 10:45 пропуск в помещение будет прекращен. Во избежание скопления людей и контактов для участников экзамена было установлено разное время входа, и они были указаны в пропускном листе. Поэтому необходимо прийти к экзаменационному зданию в срок, указанный в пропускном листе.

В экзамене могут участвовать только абитуриенты, которые утвердили свои электронные заявки на поступление в высшие или средние специальные учебные заведения.

Следует отметить, что 10 июля также сдают экзамен выпускники текущего года (9 и 11 классы), подавшие заявки на поступление в высшие или средние специальные учебные заведения, но по уважительной причине не сумевшие принять участие в выпускных (вступительных) экзаменах, проводимых в указанных регионах и городах 10, 11, 18 или 19 июня, и обратившиеся в связи с этим в Государственный экзаменационный центр.