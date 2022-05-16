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Сегодня состоится первое лунное затмение 2022 года

Сегодня состоится первое лунное затмение 2022 года Сегодня состоится первое лунное затмение в этом году.
Наука и образование
16 мая 2022 г. 00:01
Сегодня состоится первое лунное затмение 2022 года

Сегодня состоится первое лунное затмение в этом году.

Как передает Report, это затмение является центральным, что означает, что диск Луны фактически пройдет через центр тени Земли. Оно начнется в 07:29 и закончится в 8:53. Максимальное затмение будет зафиксировано в 8:11. Его будет видно в большей части Северной и Южной Америки, а также частично в Африке и Европе.

Общая продолжительность составит более пяти часов, теневое затмение продлится 3 часа 27 минут, а полная фаза будет продолжаться 1 час 24 минуты. Состоявшееся 30 апреля частичное солнечное затмение открыло первый в 2022 году коридор затмений, который продлится до 16 мая, дня лунного затмения. Всего в астрономическом календаре 2022 года значится два коридора затмений: с 30 апреля по 16 мая и с 25 октября по 8 ноября. В этом году ожидается четыре затмения: два солнечных и два лунных.

Во время затмения Луна будет находиться за горизонтом. Поэтому природного явления в Азербайджане наблюдаться не будет.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Ay tutulacaq

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