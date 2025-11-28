Сегодня пройдут тестовые экзамены для вступления в Коллегию адвокатов
Наука и образование
- 28 ноября, 2025
- 09:23
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет тестовый экзамен в электронном формате для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов Азербайджана.
Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в экзамене зарегистрировались 423 человека.
Прием документов кандидатов осуществила Коллегия адвокатов.
Экзамен начнется в 10:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ и продлится 3 часа.
Кандидаты должны обязательно иметь при себе удостоверение личности и "Лист пропуска на экзамен".
