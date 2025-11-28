Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Сегодня пройдут тестовые экзамены для вступления в Коллегию адвокатов

    Наука и образование
    • 28 ноября, 2025
    • 09:23
    Сегодня пройдут тестовые экзамены для вступления в Коллегию адвокатов

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет тестовый экзамен в электронном формате для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов Азербайджана.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в экзамене зарегистрировались 423 человека.

    Прием документов кандидатов осуществила Коллегия адвокатов.

    Экзамен начнется в 10:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ и продлится 3 часа.

    Кандидаты должны обязательно иметь при себе удостоверение личности и "Лист пропуска на экзамен".

    адвокаты Коллегия адвокатов экзамены
    Bu gün Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər test imtahanı verəcək

    Последние новости

    09:23

    Сегодня пройдут тестовые экзамены для вступления в Коллегию адвокатов

    Наука и образование
    09:17

    Трамп: Нелегальные мигранты - первопричина социальных проблем Америки

    Другие страны
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2025)

    Финансы
    09:10

    Три человека находятся под завалами обрушевшегося здания в Южно-Сахалинске

    В регионе
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.11.2025)

    Финансы
    08:55

    El Chiringuito: Барселона рассматривает варианты замены Ханси Флика

    Футбол
    08:33

    Yonhap: Связанных с КНДР хакеров подозревают во взломе криптобиржи в Южной Корее

    Другие страны
    08:21

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:54

    Гюльхара Мирзаева: Как только приеду в Мамедбейли, обязательно прикоснусь к родной земле

    Внутренняя политика
    Лента новостей