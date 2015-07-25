​Сегодня проходят экзамены по II и III группе специальностей

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня проводятся вступительные экзамены по II и III группе специальностей вузов на 2015/2016 учебный год.

Как сообщает Report, экзамен проводится в 56 зданиях в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Агджабеди, Гейчае, Ширвани, Лянкярани и Хачмазе.

На экзамене предусматривается участие 29 582 абитуриентов, 15 835 из которых будут сдавать экзамен по II, а 13 747 по III группе специальностей.

12 765 абитуриентов сдадут экзамен в Баку, 1458 - Нахчыване, 3686 - Гяндже, 1537 - Сумгайыте, 1409 - Мингячевире, 1890 - Шеки, 1353 - Агджабеди, 1400 - Гейчае, 1129 - Ширвани, 1837 - Лянкярани, 1118 - Хачмазе.

Для наблюдения за экзаменационным процессом привлечено 218 экзаменационных руководителя и 2491 учитель-контролер.

Абитуриенты должны иметь при себе оригинал подтверждающего личность документа и "пропускной экзаменационный лист". В случае отсутствия одного из документов или несоответствия, абитуриенты на экзамен допущены не будут.

Напомним, что на экзамене абитуриентам представят вопросник из 125 тестовых заданий (по 25 заданий по каждому предмету).

Выдержавшие экзамен абитуриенты (выпускники как этого, так и предыдущих лет) смогут выбрать специальность через интернет с 30 июля по 11 августа.