Сегодня отмечается Всемирный день учителя
- 05 октября, 2026
- 09:19
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Сегодня отмечается Всемирный день учителя.
Report напоминает, в этот день в 1966 году на конференции, организованной совместно ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был подписан первый международный документ "О статусе учителей", определяющий условия профессиональной деятельности педагогов.
В 1994 году ЮНЕСКО учредила эту дату как Всемирный день учителя. Эта дата также включена в перечень международных и всемирных дней ООН. Ее цель - привлечь внимание к статусу учителей в обществе, а также к их значимой роли в сфере образования и общественном развитии.
Отметим, что День учителя отмечается более чем в 100 странах мира, а в ряде государств - на национальном уровне в разные даты.
В Азербайджане же этот день отмечается с 1993 года.