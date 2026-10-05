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    Сегодня отмечается Всемирный день учителя

    Наука и образование
    • 05 октября, 2026
    • 09:19
    Сегодня отмечается Всемирный день учителя

    Сегодня отмечается Всемирный день учителя.

    Report напоминает, в этот день в 1966 году на конференции, организованной совместно ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был подписан первый международный документ "О статусе учителей", определяющий условия профессиональной деятельности педагогов.

    В 1994 году ЮНЕСКО учредила эту дату как Всемирный день учителя. Эта дата также включена в перечень международных и всемирных дней ООН. Ее цель - привлечь внимание к статусу учителей в обществе, а также к их значимой роли в сфере образования и общественном развитии.

    Отметим, что День учителя отмечается более чем в 100 странах мира, а в ряде государств - на национальном уровне в разные даты.

    В Азербайджане же этот день отмечается с 1993 года.

    Всемирный день учителя Международная организация труда
    Bu gün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür
    World Teachers' Day marked today
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