    Сегодня отмечается Международный день родного языка

    Наука и образование
    • 21 февраля, 2026
    • 10:14
    Сегодня во всем мире отмечается Международный день родного языка.

    Как сообщает Report, в ноябре 1999 года по инициативе посла Бангладеш UNESCO объявила 21 февраля Международным днем родного языка.

    В Азербайджане общенациональным лидером Гейдаром Алиевым были осуществлены важные меры для повышения статуса азербайджанского языка до уровня государственного.

    30 сентября 2002 года был принят закон "О государственном языке Азербайджанской Республики".

    Сейчас эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Распоряжение "Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке латинской графикой" от 12 января 2004 года и другие меры, предпринимаемые в этом направлении, являются проявлением заботы о развитии азербайджанского языка.

    В настоящее время в мире насчитывается около 8 324 языков (включая жестовые). Большинство из них принадлежат коренным народам и меньшинствам. По оценкам ЮНЕСКО, около 2400–2700 языков уже классифицируются как "находящиеся под угрозой исчезновения" (endangered), и их будущее неопределенно. С 1950 года около 400 языков полностью исчезли (не осталось носителей).

