Сегодня начинается перевод студентов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начнется электронный прием документов студентов, переводящихся в вузы внутри страны и вне ее пределов, сменяющих специальность на другую, а также перевод студентов, учащихся в средних специальных учебных заведениях страны и на уровне магистратуры.

Как сообщает Report, прием документов будет осуществляться через портал transfer.edu.az, процесс продлится до 7 февраля.

Студенты имеют возможность выбрать на портале учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого обучающиеся вводят требуемую информацию и видят отвечают ли критериям перевода.

Перевод студентов осуществляется с согласия министерства образования в зимние и летние каникулы. Согласно правилам, студентам не аккредитованных вузов иностранных стран, а также учащимся в других странах заочно переводиться не разрешается.

Переведенные посредством портала transfer.edu.az студенты не имеют право отказа от переведенного учебного заведения или специальности.