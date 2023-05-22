Сегодня начинается электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

Сегодня начинается прием документов в электронной форме на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год.

Сегодня начинается прием документов в электронной форме на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Этап электронного приема документов продлится с 22 по 30 мая. Желающие принять участие в конкурсе могут зарегистрироваться с 11:00 22 мая до 11:00 30 мая, перейдя по ссылке www.miq.edu.az.

Конкурс по приему учителей будет включать в себя проверку электронных заявок, тестирование, выбор вакантного места и собеседование.