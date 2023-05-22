О нас

Сегодня начинается электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

Сегодня начинается электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей Сегодня начинается прием документов в электронной форме на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год.
Наука и образование
22 мая 2023 г. 06:08
Сегодня начинается электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

Сегодня начинается прием документов в электронной форме на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2023-2024 учебный год.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Этап электронного приема документов продлится с 22 по 30 мая. Желающие принять участие в конкурсе могут зарегистрироваться с 11:00 22 мая до 11:00 30 мая, перейдя по ссылке www.miq.edu.az.

Конкурс по приему учителей будет включать в себя проверку электронных заявок, тестирование, выбор вакантного места и собеседование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən MİQ-ə elektron sənəd qəbulu başlayır

Самое важное

Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
19 мая 2023 г. 17:03
МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi