Сегодня будут проведены вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены 14 августа 2020 года.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены 14 августа 2020 года.

Как передает Report, вступительные экзамены пройдут для выпускников текущего и предыдущих курсов по II и III группам специальностей, дополнительные экзамены по иностранному языку и приемные экзамены для желающих принять участие в выпускном экзамене в конкурсе вузов I и IV групп специальностей по иностранному языку. Дополнительный экзамен (азербайджанский или русский) будет проведен для тех, кто хочет сдать экзамен на языке, отличном от того, который они сдали на выпускном экзамене.

Экзамены пройдут в 19 городах и районах республики.

На экзаменах планируется участие 18 102 студентов. Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45-заканчивается пропускной режим. Прибывшие после этого времени абитуриенты не допускаются в экзаменационное здание. Все участники должны прийти на экзамен в медицинских масках.