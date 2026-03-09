Сегодня более 58 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 марта проведет выпускные экзамены по уровню полного (11-летнего) среднего образования.

Об этом Report сообщили в структуре.

Экзамены пройдут в ряде городов и районов страны, включая Наримановский, Сабунчинский, Хазарский, Сабаильский, Насиминский, Низаминский и Пираллахинский районы Баку, Абшерон (I часть), Сумгайыт (I часть), Гянджу (I часть), а также Горанбой, Евлах, Нафталан, Шамкир, Агстафу, Ширван, Гаджигабул, Нефтчалу, Сальян, Уджар, Агдаш, Зардаб, Кюрдамир, Лянкяран, Джалилабад, Барду, Тертер, Физули (включая среднюю школу №1 имени М. Улугбека), Зангилан (средняя школа села Агалы), Джебраил (школа имени М. Мехдизаде в Хоровлу), Агдере (средние школы сел Талыш, Гёярх, Гасанриз, Шыхарх и Суговушан), а также Шеки, Огуз, Габалу, Хачмаз, Сиязань и Шабран.

Кроме того, 9 марта экзамены сдадут учащиеся школ с обучением на английском языке.

Начало экзамена - в 11:00, допуск в экзаменационные здания завершится в 10:45. Участники, прибывшие после этого времени, в здание допускаться не будут.

Для удобного входа участников в экзаменационные здания установлены разные временные интервалы прибытия, которые указаны в пропускных листах.

Участники должны иметь при себе пропускной лист на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность. Участники, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, должны также предоставить справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленной фотографией.

Пропускные листы участники могут распечатать на сайте ГЭЦ с 24 февраля.

Напомним, что для проведения экзаменов выделено 236 зданий и 4 311 экзаменационных аудиторий. К организации экзаменационного процесса привлечены 236 главных руководителей экзаменов, 691 руководитель экзаменов, 5 388 наблюдателей, 764 сотрудника пропускного режима (охраны) и 236 представителей зданий.

В экзамене, который пройдет 9 марта, планируется участие 58 138 учащихся.

Также в экзамене примут участие 52 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы специальные условия, в том числе выделены отдельные аудитории и назначены индивидуальные наблюдатели для участников с нарушением зрения.

В настоящее время с наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны проводятся обучающие семинары. Во всех экзаменационных зданиях созданы необходимые условия для комфортного проведения экзамена.

В целях обеспечения безопасности здания экзаменационных центров и аудитории опечатаны и переданы под охрану сотрудникам Главного управления охраны Министерства внутренних дел.