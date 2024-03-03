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Сегодня более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

Сегодня более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет выпускной экзамен.
Наука и образование
3 марта 2024 г. 05:46
Сегодня более 52 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет выпускной экзамен.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен начнется в 11:00. Режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Прибывшие позже указанного времени учащиеся не будут допущены к экзамену.

В экзамене примут участие 52 267 школьников.

Отметим, что сегодня в полной средней школе села Талыш Агдеринского района также состоится выпускной экзамен. Это первый экзамен, который Государственный экзаменационный центр проведет в освобожденном от оккупации Агдеринском районе.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 52 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

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