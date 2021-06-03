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Сегодня более 20 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах

Сегодня более 20 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах Государственный экзаменационный центр 3 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.
Наука и образование
3 июня 2021 г. 06:09
Сегодня более 20 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах

Государственный экзаменационный центр 3 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" с 21 мая на сайте ГЭЦ через интернет.

В сегодняшних экзаменах примут участие 20 438 учеников.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 20 mindən çox 9-cu sinif şagirdi buraxılış imtahanı verəcək

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