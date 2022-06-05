Сегодня более 16 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены по первой и четвертой группе специальностей.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены по первой и четвертой группе специальностей.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, ожидается, что в них примет участие 16 786 абитуриентов.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Они начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- "Пропускной лист на экзамен";

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца;

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленной к ней фотографией (в справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см, сверху заверенная печатью).