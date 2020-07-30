Сегодня более 14 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные (вступительные) экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, в экзаменах предусмотрено участие более 14 тыс. 115 школьников.

Экзамены начнутся в 11:00. При этом участники, пришедшие после 10:45, не будут допущены в здание, где проводятся экзамены.

В целях безопасности всем участникам будут измерять температуру тела, будут применяться дезинфицирующие средства. Лица, температура тела у которых превышает 37°C, на экзамен допущены не будут.