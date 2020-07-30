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Сегодня более 14 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен

Сегодня более 14 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные (вступительные) экзамены
Наука и образование
30 июля 2020 г. 05:35
Сегодня более 14 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен
Report/Elchin Murad

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, в экзаменах предусмотрено участие более 14 тыс. 115 школьников.

Экзамены начнутся в 11:00. При этом участники, пришедшие после 10:45, не будут допущены в здание, где проводятся экзамены.

В целях безопасности всем участникам будут измерять температуру тела, будут применяться дезинфицирующие средства. Лица, температура тела у которых превышает 37°C, на экзамен допущены не будут.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 14 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

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