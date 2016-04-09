Счетная палата выявила недочеты в отделах образования ряда районов - СПИСОК

Начальник отдела образования города Евлах освобожден от занимаемой должности

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Счетная палата осуществила аудиторские проверки в отделах образования ряда районов (городов). Аудиторские мероприятия охватили деятельность отделов образования города Евлах, Исмаиллинского и Шемахинского районов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2015 год.

В ходе проверок выявлено, что в отделах образования был допущены нарушения требований ряда нормативно-правовых актов, связанных с несоблюдением плотности учащихся в классах, неполной комплектацией классов, неверной тарификацией уроков, превышением штатной численности сотрудников. В целом, тарификация была оформлена на 2877 уроков больше, штатная численность превысила 21 человек.

По результатам проверок проведены мероприятия по устранению выявленных недочетов. Так, начальник отдела образования города Евлах и один бухгалтер освобождены от занимаемых должностей, главный бухгалтер и 12 бухгалтеров получили строгий выговор.

Начальник отдела снабжения отдела образования Исмаиллинского района и один сотрудник освобождены от занимаемых должностей, 10 директорам школ и одному бухгалтеру объявлен выговор.

По информации отдела образования Шемахинского района, 4 директора школ освобождены от занимаемых должностей, 11 директоров школ получили выговор, 8 директорам вынесено предупреждение, 3 бухгалтера получили выговор.

Отметим, что документ отчета представлен в Милли Меджлис и 15 апреля будет вынесен на пленарное заседание парламента.