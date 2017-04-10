Счетная палата обнаружила недочеты в некоторых колледжах

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В результате текущих проверок в средних специализированных учебных заведениях было выявлено невнесение в финансовые отчеты и дополнения бухгалтерских записей по дебиторским и кредиторским долгам по внебюджетным поступлениям в соответствии с установленным законом порядком при осуществлении хозрасчетной деятельности в бюджетных организациях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2016 год.

В отчете отмечается, что невнесение в финансовые отчеты и дополнения бухгалтерских записей по дебиторским и кредиторским долгам как того требует закон, говорит не только об искажениях в отчетности бюджетных организаций, но и о не обеспечении прозрачности.

Кроме того, малое указание дебиторских долгов по внебюджетным поступлениям в 2014-2015 годах связывается с исключением из общего контингента учащихся на платной основе студентов соответственно 29,1% и 40,2% в Бакинском техническом колледже при Азербайджанском техническом университете, Мингячевирском колледже туризма - 31,5 % и 34,5 %, что кажется нереальным. Этот факт делает необходимым изучить ситуацию по первоначальным документам.

Министерство образования сообщило счетной палате, что руководителям высших и средних учебных заведений на балансе министерства поручено принять меры.

Отчет будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 14 апреля.