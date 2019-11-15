С завтрашнего дня в азербайджанских школах начинаются осенние каникулы

С субботы, 16 ноября, в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана начинаются осенние каникулы 2019/2020 учебного года.

Как сообщает Report, пятидневные осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.

21 ноября - учебный день.

Очередные 5-дневные зимние каникулы будут 27-31 января 2020 года.

Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, а второе - с 1 февраля по 14 июня.