Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начинается прием электронных заявлений на конкурс по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования.

Как сообщает Report, прием заявлений продлится до 14 июля.

Конкурс по приему на работу учителей проводится в 4 этапа (оценка показателей электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

В этом году на конкурс вынесено более 8 тыс. вакантных мест. В настоящее время большая часть вакантных мест по специальностям: начальные классы, технология, изобразительное искусство. По специальностям азербайджанский язык и литература, английский язык из-за большой плотности учителей в городских школах вакантных мест будет меньше.

Отметим, что в этом году впервые распределение учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему министерства образования, внутри одного района (города) или из одного района (города) в другой район (город) было осуществлено министерством.

Таким образом, если ранее информация о вакантных местах поступала с мест в министерство, то с этого года эти места были установлены в комиссии министерства.

С этого года прием на работу учителей на вакантные места по общеобразовательным предметам в профессиональных лицеях будет осуществлен путем проведения централизованного экзамена. Набравшие на этих экзаменах проходной балл будут приглашены на собеседование Государственным агентством по профессиональному образованию, успешно прошедшие собеседование будут приняты на работу в учреждения профессионального образования.