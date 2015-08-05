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    ​С сегодняшнего дня начинается размещение учителей на вакантные места

    Процесс продлится до 10 августа

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане проводится дополнительное размещение учителей на вакантные места в общеобразовательных школах и профессиональных лицеях. Как сообщает Report, процесс продлится до 10 августа.

    В дополнительном размещении могут принять участие набравшие проходной бал, однако не сумевшие занять вакантное место, а также отказавшиеся от вакансии учителя.

    Отметим, что в тестовом экзамене принимало участие 18 573 человек, из них 2 212, показав высокие результаты, получили право занять вакантные места и были приглашены на собеседование. По итогам конкурса, 1 892 человека были приняты на работу.

    Наибольшее количество вакансий было занято в Баку - 345 мест, наименьшее - в Лерикском районе - 71 место. С 1 сентября занявшие вакансии учителя могут предъявить свои документы в соответствующие школы и приступить к педагогической деятельности. 

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