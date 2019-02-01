С сегодняшнего дня начинается прием документов в магистратуру

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил прием в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report из ГЭЦ, принятие заявлений бакалавров на участие в приеме осуществляется через интернет.

Для участия в экзамене бакалавры должны 1-11 февраля создать "Личный кабинет" на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az и перечислить требуемую сумму на счет (50 АЗН).

Посредством "Личного кабинета" бакалавры должны заполнить и подтвердить заявление для участия в экзамене в соответствующей странице сайта центра.

Напомним, что вступительный экзамен проходит в два этапа в форме теста. Первый состоится 24 февраля, второй – 26 мая. На первом этапе проверяются знания кандидата по базовым предметам, на втором этапе - по специальным предметам.

Выбор специальностей осуществляется после оценки знаний по специальностям.