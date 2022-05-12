О нас
Аудио новости

С будущего месяца начнется сертификация учителей

С будущего месяца начнется сертификация учителей С июня начнется процесс поэтапной сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях.
Наука и образование
12 мая 2022 г. 12:37
С будущего месяца начнется сертификация учителей

С июня начнется процесс поэтапной сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

На первом этапе к процессу сертификации планируется привлечь учителей начальных классов, работающих в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных управлению образования города Баку, Абшерон-Хызинскому, Губа-Хачмазскому и Гянджа-Дашкесанскому региональным управлениям образования, а также находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования.

Подготовка к процессу сертификации преподавателей начнется в июне, а тестовый этап - в конце августа.

Лица, не участвующие в сертификации по уважительным причинам или не набравшие необходимый для сертификации минимальный балл, получат право на повторную сертификацию с сохранением места работы на 1 год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gələn ay müəllimlərin sertifikatlaşdırılmasına başlanılır

Самое важное

Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi