С будущего месяца начнется сертификация учителей

С июня начнется процесс поэтапной сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях.

С июня начнется процесс поэтапной сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

На первом этапе к процессу сертификации планируется привлечь учителей начальных классов, работающих в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных управлению образования города Баку, Абшерон-Хызинскому, Губа-Хачмазскому и Гянджа-Дашкесанскому региональным управлениям образования, а также находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования.

Подготовка к процессу сертификации преподавателей начнется в июне, а тестовый этап - в конце августа.

Лица, не участвующие в сертификации по уважительным причинам или не набравшие необходимый для сертификации минимальный балл, получат право на повторную сертификацию с сохранением места работы на 1 год.