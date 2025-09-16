Новая модель тестирования для XI класса начнет применяться с 2027 года

С 2027 года на выпускных экзаменах XI класса в Азербайджане будет применяться новая модель тестирования.

Как сообщает "Report", об этом заявила руководитель Правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в интервью газете "Халг".

По ее словам, в этом году на выпускных экзаменах IX класса будет применена новая модель тестирования по иностранному языку. Основная цель такого нововведения - дальнейшее развитие у учащихся творческого мышления, умения выражать мысли в логической последовательности и языковых навыков:

"Это нововведение, применяемое для выпускников IX класса, планируется внедрить и на выпускных экзаменах для полного среднего образования с 2027 года", - сказала Аббасзаде.