    Наука и образование
    • 16 сентября, 2025
    • 11:46
    Новая модель тестирования для XI класса начнет применяться с 2027 года

    С 2027 года на выпускных экзаменах XI класса в Азербайджане будет применяться новая модель тестирования. 

    Как сообщает "Report", об этом заявила руководитель Правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в интервью газете "Халг".

    По ее словам, в этом году на выпускных экзаменах IX класса будет применена новая модель тестирования по иностранному языку. Основная цель такого нововведения - дальнейшее развитие у учащихся творческого мышления, умения выражать мысли в логической последовательности и языковых навыков:

    "Это нововведение, применяемое для выпускников IX класса, планируется внедрить и на выпускных экзаменах для полного среднего образования с 2027 года", - сказала Аббасзаде.

