С 1 февраля в Азербайджане приступят к переводу студентов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ С 1 февраля в Азербайджане приступят к приему документов в электронном виде по переводу студентов из местных и зарубежных вузов, с одной специальности на другую, студентов ссузов на территории страны, а также магистров.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Прием документов будет осуществляться через портал transfer.edu.az и продлится до 7 февраля. Обратившиеся в портал лица обладают возможностью выбора учебного заведения, в который хотят перевестись. Вписав необходимую информацию, можно узнать, соответствуют ли данные обратившегося требуемым критериям.

Созданный министерством образования и Государственным экзаменационным центром в рамках совместной деятельности портал transfer.edu.az служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности.

Перевод студентов осуществляется с согласия министерства образования в зимние и летние каникулы. Согласно правилам, студентам не аккредитованных вузов иностранных стран, а также обучающимся в других странах заочно переводиться не разрешается.

Переведенные посредством портала transfer.edu.az студенты не имеют права отказаться от переведенного учебного заведения или специальности.