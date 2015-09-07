Рядом со Стоунхенджем обнаружен еще один неолитический памятник

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Британские археологи обнаружили в 3 км от Стоунхенджа (юго-западное английское графство Уилтшир) еще один неолитический памятник (2700-2500 гг. до н.э.), по размерам не уступающий знаменитому соседу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили британские эксперты на Британском научном фестивале в английском городе Брэдфорд.

Монументальное сооружение из почти 100 стоящих полукругом больших камней высотой до 4,5 м обнаружено с помощью георадара на глубине около 1 м в районе Даррингтон-уоллс, который раньше не был исследован, сообщает в понедельник вещательная корпорация BBC.

"Это находка является доказательством совершенно неожиданных масштабов монументальной архитектуры в одном из самых больших церемониальных мест в древней Европе", - заявил журналистам профессор Брэдфорского университета Винсент Гаффни, руководитель группы исследователей, нашедших новый неолитический памятник.

Открытие, по мнению специалистов, может "в корне изменить представление о Стоунхендже как об обособленном реликтовом сооружении эпохи неолита". Ученые не исключают, что центральный комплекс из камня был связан еще с 60 ритуальными местами.

Стоунхендж, расположенный в 130 км к западу от Лондона, состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших продолговатых камней. Памятник и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Споры о его предназначении не утихают уже больше восьми столетий.