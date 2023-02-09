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Руководителям бакинских школ даны поручения в связи с сильным ветром

Руководителям бакинских школ даны поручения в связи с сильным ветром В общеобразовательных учреждениях в ведении Управления образования города Баку не зарегистрировано серьезных инцидентов, вызванных сильным ветром.
Наука и образование
9 февраля 2023 г. 13:20
Руководителям бакинских школ даны поручения в связи с сильным ветром

В общеобразовательных учреждениях в ведении Управления образования города Баку не зарегистрировано серьезных инцидентов, вызванных сильным ветром.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении.

Было отмечено, что специалисты Управления дали руководителям школ рекомендации по обеспечению мер безопасности здоровья и жизни работников и учащихся: "Снижение посещаемости школ не наблюдалось сегодня. Обеспечение безопасности учащихся и педагогов, непрерывности учебного процесса является приоритетом".

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Версия на азербайджанском языке Güclü küləklə bağlı Bakı məktəblərinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib

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