Руководителям бакинских школ даны поручения в связи с сильным ветром

В общеобразовательных учреждениях в ведении Управления образования города Баку не зарегистрировано серьезных инцидентов, вызванных сильным ветром.

В общеобразовательных учреждениях в ведении Управления образования города Баку не зарегистрировано серьезных инцидентов, вызванных сильным ветром.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении.

Было отмечено, что специалисты Управления дали руководителям школ рекомендации по обеспечению мер безопасности здоровья и жизни работников и учащихся: "Снижение посещаемости школ не наблюдалось сегодня. Обеспечение безопасности учащихся и педагогов, непрерывности учебного процесса является приоритетом".