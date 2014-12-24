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    ​Руководитель отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти награжден дипломом

    В БВШН прошла практическая конференция Диалог медиа и образования

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Среди награжденных дипломами министерства образования за донесение до широкой общественности реформ в области образования и тесное сотрудничество со СМИ есть и руководитель отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Зейнаб Казымова. 

    Как сообщает Report, среди награжденных есть пресс-секретари Академии государственного управления при президенте, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Нахчыванского государственного университета.

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