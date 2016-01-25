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    Родители ученика, избитого учителем в Сумгайыте, забрали свою жалобу - ВИДЕО

    Полиция прекратила расследование

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Полиция прекратила расследование в связи с учителем истории Идрисом Гусейновым, уволенным из-за избиения ученика в школе №22 города Сумгайыт. Родители ученика забрали жалобу против учителя.

    Об этом в заявлении Report сообщила директор школы Тахира Сафарова.

    По словам директора, на место уволенного учителя нового назначения не будет: "В школе есть 5 учителей по истории. Уроки истории данного класса будут распределены между этими учителями". 

    Напомним, что данный инцидент произошел в январе этого года. Кадры избиения ученика учителем вызвали широкие обсуждения в соцсетях. После расследования случая министерством образования было принято решение об увольнении учителя истории И.Гусейнова из-за нарушения требований закона "Об образовании" и "Правил этического поведения учителей". Расследование также стала проводить полиция. 

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