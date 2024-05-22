РФ и Италия создали проект по изучению работы генов в клетках рака мозга

Российские и итальянские ученые запустили совместный проект по изучению того, как функционируют гены в отдельных клетках глиомы, одной из форм рака мозга, а также микросреды, порождаемой этой опухолью.

Российские и итальянские ученые запустили совместный проект по изучению того, как функционируют гены в отдельных клетках глиомы, одной из форм рака мозга, а также микросреды, порождаемой этой опухолью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заведующая Международной лабораторией биоинформатики НИУ ВШЭ (Москва) Мария Попцова на встрече итальянских и российских исследователей в НИУ ВШЭ.

"Недавно к нашей лаборатории присоединился профессор Альдо Спаллоне. Совместно с нашими коллегами из Италии мы планируем использовать передовые технологии секвенирования ДНК для изучения активности генов на уровне отдельных клеток глиомы. Уже сейчас мы работаем над данными, которые имеются в открытом доступе", - заявила Попцова на конференции "Поиск новых путей развития российско-итальянского взаимодействия в сфере биомедицины".

Также ученые надеются в ближайшее время приступить к сбору подобных данных при помощи систем секвенирования ДНК, которые уже существуют в Италии, а также сейчас разрабатываются в России. Эти данные помогут ученым получить более четкие представления о том, как протекает процесс роста глиомы и как эта опухоль взаимодействует с окружающими здоровыми тканями нервной системы.

Глиома представляет собой одну из самых агрессивных форм рака мозга, которая ежегодно диагностируется примерно у 250 тыс. пациентов. Как правило, большинство больных умирает через 12-15 месяцев после выявления новообразования, чья терапия затруднена небольшим числом лекарств, способных проникать внутрь мозга, а также высокой стойкостью клеток глиомы к различным формам иммунотерапии.