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В колледжах Азербайджана завершены предварительные мониторинги

В колледжах Азербайджана завершены предварительные мониторинги Завершены предварительные мониторинги, проведенные в 35 средних специальных учебных заведениях (колледжах) Азербайджана, 14 из которых расположено в городе Баку.
Наука и образование
3 июня 2024 г. 11:26
В колледжах Азербайджана завершены предварительные мониторинги

Завершены предварительные мониторинги, проведенные в 35 средних специальных учебных заведениях (колледжах) Азербайджана, 14 из которых расположено в городе Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

По итогам мониторинга, были освобождены от должности директора Агдамского государственного социально-экономического колледжа, Социально-экономического колледжа при Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ), Колледжа пищевой промышленности при АГЭУ и Азербайджанского финансово-экономического колледжа при АГЭУ и заместитель директора по учебной работе Азербайджанского государственного педагогического колледжа при Азербайджанском государственном педагогическом университете.

В общей сложности расторгнуты трудовые договоры, заключенные с 6 директорами и 4 заместителями директора.

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Версия на азербайджанском языке Kolleclərdə keçirilən ilkin monitorinqlər yekunlaşıb, 6 direktor və 4 müavin işdən çıxarılıb

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