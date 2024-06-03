В колледжах Азербайджана завершены предварительные мониторинги

Завершены предварительные мониторинги, проведенные в 35 средних специальных учебных заведениях (колледжах) Азербайджана, 14 из которых расположено в городе Баку.

Завершены предварительные мониторинги, проведенные в 35 средних специальных учебных заведениях (колледжах) Азербайджана, 14 из которых расположено в городе Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

По итогам мониторинга, были освобождены от должности директора Агдамского государственного социально-экономического колледжа, Социально-экономического колледжа при Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ), Колледжа пищевой промышленности при АГЭУ и Азербайджанского финансово-экономического колледжа при АГЭУ и заместитель директора по учебной работе Азербайджанского государственного педагогического колледжа при Азербайджанском государственном педагогическом университете.

В общей сложности расторгнуты трудовые договоры, заключенные с 6 директорами и 4 заместителями директора.