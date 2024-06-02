О нас

Китайский посадочный модуль совершил посадку на обратной стороне Луны

Китайский посадочный модуль совершил посадку на обратной стороне Луны Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно прилунился в заданном районе Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.
Наука и образование
2 июня 2024 г. 03:51
Китайский посадочный модуль совершил посадку на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно прилунился в заданном районе Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Согласно информации, аппарат предназначен для сбора лунных образцов,

"При поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2 посадочный модуль аппарата "Чанъэ-6" успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс - Эйткен", - говорится в сообщении.

3 мая Китай осуществил запуск "Чанъэ-6" при помощи ракеты-носителя CZ-5 Y8, которая стартовала с космодрома Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань.

Ранее сообщалось, что "Чанъэ-6" совершит посадку в кратере Аполлон на обратной стороне естественного спутника Земли в бассейне Южный полюс - Эйткен. Посадочный модуль соберет лунный грунт, а затем состыкуется с орбитальным модулем и при помощи возвращаемого модуля доставит образцы на Землю.

Ожидается, что миссия продлится 53 дня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çinin kosmik aparatı Ayın əks tərəfinə enib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi