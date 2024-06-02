Китайский посадочный модуль совершил посадку на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно прилунился в заданном районе Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.
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Согласно информации, аппарат предназначен для сбора лунных образцов,
"При поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2 посадочный модуль аппарата "Чанъэ-6" успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс - Эйткен", - говорится в сообщении.
3 мая Китай осуществил запуск "Чанъэ-6" при помощи ракеты-носителя CZ-5 Y8, которая стартовала с космодрома Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань.
Ранее сообщалось, что "Чанъэ-6" совершит посадку в кратере Аполлон на обратной стороне естественного спутника Земли в бассейне Южный полюс - Эйткен. Посадочный модуль соберет лунный грунт, а затем состыкуется с орбитальным модулем и при помощи возвращаемого модуля доставит образцы на Землю.
Ожидается, что миссия продлится 53 дня.