Китайский посадочный модуль совершил посадку на обратной стороне Луны

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно прилунился в заданном районе Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" успешно прилунился в заданном районе Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Согласно информации, аппарат предназначен для сбора лунных образцов,

"При поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2 посадочный модуль аппарата "Чанъэ-6" успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс - Эйткен", - говорится в сообщении.

3 мая Китай осуществил запуск "Чанъэ-6" при помощи ракеты-носителя CZ-5 Y8, которая стартовала с космодрома Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань.

Ранее сообщалось, что "Чанъэ-6" совершит посадку в кратере Аполлон на обратной стороне естественного спутника Земли в бассейне Южный полюс - Эйткен. Посадочный модуль соберет лунный грунт, а затем состыкуется с орбитальным модулем и при помощи возвращаемого модуля доставит образцы на Землю.

Ожидается, что миссия продлится 53 дня.