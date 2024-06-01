В Баку прошла выставка университетов и образовательных программ США

В Баку прошла образовательная выставка США, организованная посольством этой страны в Азербайджане.

В Баку прошла образовательная выставка США, организованная посольством этой страны в Азербайджане.

Как передает Report, на ней были представлены более 35 американских университетов и образовательных программ.

Выпускники американских вузов рассказали о своем опыте и впечатлениях обучения в США.

На церемонии открытия выставки также выступил временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара.

Он отметил, что за последние годы количество азербайджанцев получающих образование в США увеличилось.

"Мы очень рады, что азербайджанские студенты продолжают выбирать Соединенные Штаты в качестве одного из главных направлений для обучения за рубежом. В прошлом году в высших учебных заведениях США обучалось более 900 азербайджанских студентов. Это почти на 25 процентов больше, чем в предыдущем году, и более чем на 60 процентов с момента окончания пандемии COVID. Нас это очень воодушевляет", - сказал он.

Гевара отметил, что это самые большие показатели за последнее десятилетие.

"Я думаю, это говорит о заинтересованности азербайджанцев в обучении в США, а также о качестве образования, которое они могут получить в нашей стране", - подытожил он.