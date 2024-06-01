О нас

В Баку прошла выставка университетов и образовательных программ США

В Баку прошла выставка университетов и образовательных программ США В Баку прошла образовательная выставка США, организованная посольством этой страны в Азербайджане.
Наука и образование
1 июня 2024 г. 12:21
В Баку прошла выставка университетов и образовательных программ США

В Баку прошла образовательная выставка США, организованная посольством этой страны в Азербайджане.

Как передает Report, на ней были представлены более 35 американских университетов и образовательных программ.

Выпускники американских вузов рассказали о своем опыте и впечатлениях обучения в США.

На церемонии открытия выставки также выступил временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара.

Он отметил, что за последние годы количество азербайджанцев получающих образование в США увеличилось.

"Мы очень рады, что азербайджанские студенты продолжают выбирать Соединенные Штаты в качестве одного из главных направлений для обучения за рубежом. В прошлом году в высших учебных заведениях США обучалось более 900 азербайджанских студентов. Это почти на 25 процентов больше, чем в предыдущем году, и более чем на 60 процентов с момента окончания пандемии COVID. Нас это очень воодушевляет", - сказал он.

Гевара отметил, что это самые большие показатели за последнее десятилетие.

"Я думаю, это говорит о заинтересованности азербайджанцев в обучении в США, а также о качестве образования, которое они могут получить в нашей стране", - подытожил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku hosts EducationUSA Alumni Fair
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ABŞ universitetlərinin və təhsil proqramlarının sərgisi keçirilib

Экслюзивные новости

Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi