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ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на работу в ряд учебных заведений Минкультуры

ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на работу в ряд учебных заведений Минкультуры Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Министерством культуры проведет сегодня тестовый экзамен по приему на работу директоров, их заместителей и преподавателей в школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, а также аш
Наука и образование
2 июня 2024 г. 06:23
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на работу в ряд учебных заведений Минкультуры

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Министерством культуры проведет сегодня тестовый экзамен по приему на работу директоров, их заместителей и преподавателей в школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, а также ашугского искусства.

Как сообщили Report в Центре, экзамены пройдут в пяти зданиях в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00.

Кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в экзамене, необходимо распечатать на сайте ГЭЦ "Лист пропуска на экзамен".

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Лист пропуска на экзамен".

Продолжительность экзамена для директоров и их заместителей составит три, а для учителей - два часа. Первой категории кандидатов будет представлено 100 заданий, второй - 70. Количество неправильных ответов не отразится на итоговом результате экзаменуемых.

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