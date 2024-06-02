ГЭЦ Азербайджана проведет экзамены по приему на работу в ряд учебных заведений Минкультуры

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана совместно с Министерством культуры проведет сегодня тестовый экзамен по приему на работу директоров, их заместителей и преподавателей в школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, а также ашугского искусства.
Как сообщили
Кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в экзамене, необходимо распечатать на сайте ГЭЦ "Лист пропуска на экзамен".
Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- "Лист пропуска на экзамен".
Продолжительность экзамена для директоров и их заместителей составит три, а для учителей - два часа. Первой категории кандидатов будет представлено 100 заданий, второй - 70. Количество неправильных ответов не отразится на итоговом результате экзаменуемых.