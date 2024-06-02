Сегодня в Азербайджане будут проведены вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Report в Центре, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 22 мая кандидаты могли распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.

В ГЭЦ еще раз напомнили абитуриентам, что экзамен начинается в 10:00, за 15 минут до этого, то есть в 09:45, пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Всего в экзамене примут участие 35 966 абитуриентов, в том числе 30 058 - по I группе специальностей и 5 908 - по IV группе.