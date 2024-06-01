Страны ОТГ планируют создать единое ведомство, отвечающее за сотрудничество между вузами

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) планируют создать единое ведомство, отвечающее за сотрудничество между вузами.

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) планируют создать единое ведомство, отвечающее за сотрудничество между вузами.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар в рамках VIII заседания министров образования ОТГ в Шуше.

По его словам, на сегодняшнем заседании были выдвинуты конкретные предложения по данному вопросу.

"Университеты стран тюркского мира проводят различные совместные мероприятия. Хотя студенты активно участвуют в этой деятельности, существует и ряд проблем. Мы обсудили идею создания единого ведомства, которое будет решать все эти проблемы. Представители каждой из стран-членов поприветствовали эту идею", - сказал он.

В ходе заседания, сообщил Озвар, также было выдвинуто предложение создать единую академическую базу данных стран-членов ОТГ: "То есть все данные о высших учебных заведениях будут собраны в едином центре. Таким образом, мы сможем получать точную информацию о вузах в каждой стране".