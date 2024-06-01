Директор: В новом учебном году в шушинской школе будут обучаться более 250 учащихся

13:22

Ожидаются, что в новом учебном году в полной средней школе № 1 города Шуша будут обучаться 258 учеников.

Как сообщает сотрудник Report в Шуше, об этом журналистам заявила директор школы Сабина Гезалова.

По ее словам, в школе будут работать примерно 24 учителей, в дальнейшем их станет больше.

Директор также добавила, что в школе не будет русского отделения: "Среди населения, проживающего в Баку и вернувшегося в Шушу, есть учащиеся старших классов, которые обучались на русском языке. Для них предусмотрено проведение бесплатных классов, которые помогут им учиться на азербайджанском".

Полная средняя школа № 1 в Шуше, отвечающая современным стандартам, рассчитана на 960 ученических мест. В ней 40 классных комнат, библиотека, читальный зал, центр STEAM, оборудованы кабинеты начальной военной подготовки, музыки, медпункт и столовая.