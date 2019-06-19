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С этого года результаты олимпиад будут зачитываться при подсчете рейтинговых баллов школ

Результаты олимпиад будут зачитываться при подсчете рейтинговых баллов
© Report / Firi Salim

"С каждым годом результаты на международных олимпиадах улучшаются и в кратчайшие сроки мы добились значительных достижений".

Как сообщает Report, об этом на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад заявил министр образования Джейхун Байрамов

По его словам, получение победителями международных олимпиад и республиканских предметных олимпиад возможности поступления в вузы на внеконкурсной бесплатной основе по соответствующим предметам является основным показателем реформ в области олимпиад. 

"Во всех регионах подготовка к олимпиадам должна стать приоритетом учреждений образования и местных органов управления образования. С этого года результаты олимпиад будут зачитываться при подсчете рейтинговых баллов школ. Это послужит основой для мотивации школ и руководителей учебных заведений", - сказал министр. 

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