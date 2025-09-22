Ректор: Выбор Карабахского университета - большая ответственность

Выбор Карабахского университета - большая ответственность как для преподавателей, так и для студентов.

Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.

Он отметил, что Карабахский университет станет одним из самых современных университетов не только страны, но и региона: "На встрече со студентами мы отметили необходимость достижения успехов в образовании для укрепления нашего государства".

Ректор подчеркнул, что выбор возглавляемого им университета является большой ответственностью для преподавательского состава и студентов:

"В этом году состоялось открытие клиники нашего вуза. Мы глубоко убеждены, что рекомендации, данные главой государства на этой церемонии, придадут импульс качественному развитию профессорско-преподавательского состава и студентов".