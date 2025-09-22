Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ректор: Выбор Карабахского университета - большая ответственность

    Наука и образование
    • 22 сентября, 2025
    • 13:30
    Ректор: Выбор Карабахского университета - большая ответственность

    Выбор Карабахского университета - большая ответственность как для преподавателей, так и для студентов.

    Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.

    Он отметил, что Карабахский университет станет одним из самых современных университетов не только страны, но и региона: "На встрече со студентами мы отметили необходимость достижения успехов в образовании для укрепления нашего государства".

    Ректор подчеркнул, что выбор возглавляемого им университета является большой ответственностью для преподавательского состава и студентов:

    "В этом году состоялось открытие клиники нашего вуза. Мы глубоко убеждены, что рекомендации, данные главой государства на этой церемонии, придадут импульс качественному развитию профессорско-преподавательского состава и студентов".

    Rektor: Qarabağ Universitetini seçmək müəllimlər və tələbələr üçün böyük məsuliyyətdir

