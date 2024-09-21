Ректор: В Карабахском университете в будущем будут открыты новые факультеты

В Карабахском университете в будущем будут открыты новые специальности и факультеты.
Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.
По его словам, в первый учебный год в университет поступило 1 154 студента, в настоящее время вузе работают 160 человек.
Байрамов подчеркнул, что студенты, поступившие в Карабахский университет, обладают высоким потенциалом: "Они набрали высокие баллы на вступительных экзаменах. В будущем в нашем вузе будут открыты также новые специальности и факультеты. В целом, основная деятельность университета будет научно-исследовательской. В следующем учебном году, согласно поручению господина президента, будет создан и медицинский факультет".