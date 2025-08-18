Ректор: В Азербайджане в последние годы увеличилось число изучающих арабский язык

В Азербайджане в последние годы увеличилось число изучающих арабский язык в образовательных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинского Евразийского Университета Сеявуш Гасымов на церемонии открытия "Месяца арабского языка" в Азербайджане.

Он отметил, что азербайджанская и исламская культуры тесно интегрированы посредством арабского языка.

"В современную эпоху изучение этого языка стало важным фактором в дипломатической, экономической сферах и в сфере туризма", - сказал он.

Ректор добавил, что преподавание арабского языка важно как для сохранения историко-культурного наследия, так и для развития международного сотрудничества.

"В будущем деятельность в этом направлении будет еще больше расширена", - отметил Гасымов.