Ректор: Некоторые открыто противятся последним изменениям в БГУ

"Не все однозначно относятся к изменениям, проводимым в Бакинском государственном университете в последние месяцы. Даже есть те, кто открыто противится этому".

Как сообщает Report, об этом сказал ректор университета Эльчин Бабаев.

По его словам, цель этих изменений в том, чтобы поднять БГУ на совершенно новый уровень: "Для того, чтобы перестроить работу в сфере прессы и информации был изучен опыт других, мы готовимся к серьезным преобразованиям".

Ректор отметил, что университеты должны вести конкуренцию в сфере пиара: "Но эта конкуренция должна быть здоровой. К сожалению, порой эта конкуренция выходит за рамки, нехотя приводит к другим разговорам. А это, я бы сказал, бросает тень на общую работу, проводимую в системы министерства образования. Я призываю университеты к солидарности в этом плане. Естественно, у каждого университета есть присущая ему стратегия развития. Однако эта стратегия должна служить формированию в стране образования, молодежи. В целом, среди коллег следует придерживаться определенных этических вопросов"