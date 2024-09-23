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Ректор: Карабахский университет будет отвечать желаниям и потребностям студентов

Ректор: Карабахский университет будет отвечать желаниям и потребностям студентов 16^35
Наука и образование
23 сентября 2024 г. 16:55
Ректор: Карабахский университет будет отвечать желаниям и потребностям студентов

Карабахский университет будет отвечать желаниям и потребностям студентов.

Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.

"Мы осознаем ответственность за стоящие перед нами задачи. Университет, созданный в соответствии с требованиями времени, будет отвечать самым современным стандартам. Наша цель заключается в том, чтобы этот университет не только готовил высококвалифицированных специалистов, но и воспитывал достойных граждан для нашего государства и народа. Данное учебное заведение будет отвечать желаниям и потребностям студентов", - сказал он.

Ректор добавил, что в Карабахском университете будут проводиться исследования в различных сферах с использованием современных методов.

Байрамов отметил, что созданный в университете международный языковой центр начал функционировать с сегодняшнего дня: "Основная цель состоит в том, чтобы студенты приобрели высокий уровень навыков иностранного языка. В ближайшее время в университет будут приглашены преподаватели из зарубежных стран. Мы хотим, чтобы наши студенты, обучаясь на английском языке, получали знания и навыки, имели возможность участвовать в программах обмена университетов, с которыми мы будем сотрудничать, чтобы в будущем они могли присоединиться к программам двойных дипломов".

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Версия на азербайджанском языке Rektor: Qarabağ Universiteti tələbələrin istək və tələbatlarına cavab verəcək

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