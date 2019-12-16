Ректор БВШН встретился с учащимися Лицея имени академика Зарифы Алиевой

В рамках сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и Лицеем имени академика Зарифы Алиевой делегация БВШН посетила лицей в ознакомительных целях.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Во время встречи с учащимися лицея ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что Лицей имени академика Зарифы Алиевой является уникальным образовательным учреждением, дающим качественное образование и надлежащее воспитание своим ученикам.

Ректор подчеркнул, что то, что лицей носит имя выдающегося азербайджанского офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возлагает большую ответственность на него и что лицей оправдал это почетное имя. Отметив высокий интеллектуальный уровень выпускников лицея, обучающихся на разных факультетах Бакинской высшей школы нефти, а также их активное участие в социальных мероприятиях, Э.Гасымов сказал, что своими успехами студенты БВШН обязаны знаниям и навыкам, полученным в средней школе.

"18 выпускников Лицея им. академика Зарифы Алиевой окончили Бакинскую высшую школу нефти. В настоящее время все они работают в различных местных и транснациональных компаниях. Шесть выпускников этой средней общеобразовательной школы поступили в БВШН в 2019/2020 учебном году. Один из них является президентским стипендиатом", - добавил ректор.

Директор Лицея им.академика Зарифы Алиевой Мехрибан Велиева выразила удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества между лицеем и БВШН. Она подчеркнула, что это сотрудничество открывает большие возможности для учащихся и выпускников лицея.

Выпускники Лицея им. академика Зарифы Алиевой, которые в настоящее время являются студентами Бакинской высшей школы нефти - Канан Садыгов, Гахраман Казимли, Халид Исмаиллы – поделились с учащимися лицея своими успехами и дали им соответствующие рекомендации.

В конце встречи ректор Э.Гасымов ответил на вопросы учащихся.